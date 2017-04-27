Bursa Gıda Pazarı Yabancı Yatırımcıları Cezbediyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ticari Safari Projesi kapsamında gıda sektörüne yönelik alım heyeti programı gerçekleştirdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ticari Safari Projesi kapsamında gıda sektörüne yönelik alım heyeti programı gerçekleştirdi. Aralarında ticari iş birliği için ilk defa Bursa'ya gelen Suudi Arabistan'ın Bin Dawood marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhalık Bin Dawood un da bulunduğu 20 ülkeden 160'a yakın iş dünyası temsilcisi Bursalı firmalarla buluştu.
Bursa ekonomisinin ihracatını ve rekabetçiliğini güçlendirmek için hamlelerini sürdüren BTSO, yeni bir alım heyeti organizasyonuna daha imza attı. Ekonomi Bakanlığı destekleriyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında birçok sektörde alım heyeti organizasyonu gerçekleştiren BTSO, Ticari Safari Projesi ile gıda sektörü temsilcilerini yurt dışından gelen yabancı alıcılarla bir araya getirdi.
Bursalı 35 firmanın stant açarak ürünlerini tanıttığı organizasyonda, Suudi Arabistan'dan Katar'a, Ortadoğu coğrafyasından AB ülkelerine kadar 160 yabancı alıcı yer aldı. Ur-Ge projesi kapsamında 'Bursa Food Point' kurumsal markası altında bir araya gelen sektör temsilcileri, Sheraton Otel'de düzenlenen organizasyonda önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, program kapsamında Bursalı firmaların stantını ziyaret etti. BTSO heyeti ile birlikte Suudi Arabistan'ın Bin Dawood marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhalık Bin Dawood ve şirket yöneticileri de Bursa ürünlerini inceledi. Bursa'da bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Dawood, BTSO tarafından düzenlenen alım heyeti programının kendisi için çok anlamlı olduğunu vurguladı. Dawood, "BTSO'nun güzel misafirperverliği üzerine Bursa'ya geldim. Bursa ürünlerinin kalitesi bizi oldukça mutlu etti. BTSO'nun yapmış olduğu davet, bize Bursa pazarına yönelmemiz konusunda cesaret verdi. Bu önemli organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür ediyorum" dedi.
Dawood, alım heyeti organizasyonunun Bursa ürünlerini daha iyi tanımalarını sağladığını söyledi. Bursa ile ticari anlamda işbirlikleri yapabileceklerinin mesajını veren Dawood, şöyle konuştu: "Bursalı firmalarımızın ürünleri güzel ve lezzetli. Ben daha önce birçok defa Bursa'ya geldim. Ancak ticari anlamda ilk defa Bursa'da bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bazı ürünlerin satın alımı konusunda yeni bir ticaretin başlamasını istiyoruz. Suudi Arabistan olarak bizler Türk halkını çok severiz. Onların da bizleri çok sevdiğini biliyoruz. Burada kendi evimizdeymiş gibi hissediyorum."
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, gıda alanında ilk alım heyeti organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Alım heyeti organizasyonunun sektör temsilcilerinin ticaretini büyütmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan İsmail Kuş, "Ticari Safari Projesi kapsamında yurt dışından önemli alım heyetlerini Bursa'da misafir ediyoruz. Bursa'ya değer katan ürünlere Bursa'ya değer katacak müşterilerimizi getirdik. Farklı sektörlerde alım heyetlerini bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay tekstil sektörüne yönelik bir alım heyetini ağırlamıştık. Gıda sektörüne yönelik düzenlediğimiz bu alım heyeti programı da firmalarımızın dış ticaret hacmini artıracak ve farklı pazarlara açılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.
"Firmalarımız dünyaya açılıyor"
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa'nın Türkiye gıda sektöründe önemli paya sahip olduğunu vurguladı. Alım heyeti organizasyonuyla sektör temsilcilerin yabancı alıcılarla önemli işbirliklerine imza atacağını kaydeden Aytuğ Onur, "Kentimizin gıda sektöründeki potansiyelini ve tecrübesini çok iyi biliyoruz. Bursa'mız gıdanın birçok alanında liderlik görevi üstleniyor. Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında hazırlanan bu alım heyeti organizasyonumuz da firmalarımızın ihracatını artırması açısından önemli bir fırsat. Burada orataya çıkacak işbirlikleri, firmalarımızın dünyaya açılmasına büyük katkı sunacak" dedi.
Meclis Üyesi Burhan Sayılgan, alım heyeti programının Bursalı firmaların ürünlerini tanıtmasını sağladığını belirterek, organizasyondan dolayı Ekonomi Bakanlığı ve BTSO'ya teşekkür eti. - BURSA