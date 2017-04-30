Bursa, Gıda İhracatında Yeni Bir Atılıma Hazırlanıyor

Gıda sektörünün en önemli üretim ve ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa, ihraç pazarlarında daha etkin ve güçlü bir konuma ulaşmak için harekete geçti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Ekonomi Bakanlığı destekleriyle hazırladığı Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında ilk alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Yabancı firmaların ilgisi Bursalı firmaların yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri ihraç pazarlarında yeni bir atılımın sinyalini verdi.



Gıda sektöründe Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (Ur-Ge) ile ihracat performanslarını yükseltmek isteyen sektör temsilcileri, 'Food Point' kurumsal kimliği adı altında 20 ülkeden 160 iş adamı ile bir araya geldi. Bir otelde kurulan stantlarda 27-28 Nisan tarihlerinde ürünlerini sergileyen Bursalı firmalar, ziyaretçileri üretim tesislerinde de ağırlama fırsatı buldu. Bursa iş dünyası temsilcileri yapılan görüşmelerle yeni ticari bağlantılar için kapıların aralandığını ifade etti.



Alım heyetinde bulunan yabancı işadamları, stant açan firmaların üretim tesislerini de ziyaret etti. Söz konusu firmalar arasında bulunan Marmarabirlik'in Başköy'deki Entegre Tesisi ziyaretinde Suudi işadamlarını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yeni ticari bağlantılara hazır olduklarını dile getirdi. - BURSA