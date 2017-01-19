Bursa - Freni Boşalan Park Halindeki Tır Bursa-Ankara Karayoluna Daldı

Freni boşalan park halindeki TIR Bursa-Ankara karayoluna daldı



BURSA'da park halindeyken freni boşalarak Bursa-Ankara karayoluna giren TIR'ın herhangi bir araca çarpmaması olası bir faciayı önledi. Bariyerlere çarparak alt yola kısmen sarkan TIR, vinçle kaldırıldı.



Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Esenevler kavşağında meydana geldi. Murat Topçu, 05 DJ 946 plakalı TIR'ı Yiğitler Mahallesi 201. sokağa park ederek yanından ayrıldı. Bir süre sonra freni boşalan TIR yokuş aşağı hareket etmeye başlayarak Bursa-Ankara karayolu'na doğru ilerlemeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen TIR yola çıkarak bariyerlere çarptı ve alt yola kupa kısmı sarktı. Bu sırada yoldan geçen başka araç olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Bursa-Ankara karayolu Ankara gidiş istikametini trafiğe kapattı. Hasar gören TIR olay yerine çağrılan vinçle TIR kaldırılırken, belediye ekiplerinin temizlik işlemlerinden sonra yol trafiğe açıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.