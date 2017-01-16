Bursa Evde Doğalgaz Sızıntısından Patlama: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde müstakil bir evde doğalgaz sızıntısından meydana gelen patlamada anne ve oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Ahmet Pala'nın hayati tehlikesi bulunurken, annesi 37 yaşındaki Fatma Pala'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Olay bugün öğlen saatlerinde Cerrah Mahallesi'ndeki mütakil evde meydana geldi. Fatma Pala, sobayı yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın da çıkarken Fatma Pala ile çekyat üzerinde uyuyan oğlu Ahmet yaralandı. Fatma Pala evlerinin yakınında bulunan eşi Mehmet Pala'yı cep telefonu ile arayıp yardım istedi. Kısa sürede eve gelen Mehmet Pala, eşi ve oğlunu dışarı çıkardı. Gelen ambulanslarla anne ile oğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Pala'nın sağlık durumunun daha ağır olduğu bildirildi.



Müstakil olan evin duvarının zarar görmesine neden olan patlama sonrası çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Ekipler, patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığını belirledi.