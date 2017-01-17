Bursa Eski Çalıştığı Dükkanından 100 Bin Liralık Altın Çalan Hırsız Kovalamaca Ile Yakalandı

Balıkesir'de eski çalıştığı nalbur dükkanının anahtarlarını çalan ve dükkandaki çelik kasayı açarak içerisinde ki 100 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli E.K., Bursa polisi tarafından nefes kesen kovalamaca ile yakalandı.



Olay, Balıkesir'in Gönen ilçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, nalbur dükkanı bulunan S.D.(47), sabah işe gitmek için otomobilinin yanına gittiğinde, aracını camının kırılmış olduğunu ve torpidoda bulunan dükkan ile çelik kasa anahtarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Nalbur dükkanına giden polis ve iş yeri sahibi, çelik kasayı açtığında içerisinde bulunan 5 bin lira ve 105 adet küçük altın, 21 tane altın bilezik, 6 adet cumhuriyet altını, bir miktar riyal ve Tayvan parası ile 5 adet yonca altınının çalındığını fark etti.



40 GÜN ÖNCE İŞTEN ÇIKAN ÇALIŞANIYMIŞ



Polis ekiplerinin, iş yeri ve çevresinde yaptığı güvenlik kamera incelemelerinde, kasa hırsızlığını gerçekleştiren kişinin, S.D.?nin 40 gün önce işten ayrılan çalışanı E.K.(28) olduğu ve otomobilden çaldığı anahtar ile önce dükkanı sonrada kasayı açtığı ve buradaki altın ile paraları çantaya koyduğunu tespit edildi. E.K.?nın otomobil ile Bursa istikametine doğru gittiği tespit edilince Bursa polisine haber verildi.



BURSA POLİSİ YAKALADI



İhbarı alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobil üzerinde yaptıkları teknik takip ile E.K.?nın, İstanbul otobanına doğru seyir ettiğini belirledi. Aracı yakın takibe alan ekipler dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan E.K., kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca, Bursa polisinin otomobili yakalamasıyla son buldu. Araçta bulunan E.K., gözaltına alınırken, otomobilin içerisinde çaldığı altınların ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Şüpheli E.K., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.