Bursa Erdoğan: Sessiz Kalan Dünya, Birleşmiş Milletler, Bunun Hesabını Nasıl Vereceksiniz

Erdoğan: (İdlib'de kimyasal silah kullanılması) Sessiz kalan Dünya, Birleşmiş Milletler, bunun hesabını nasıl vereceksiniz (1)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da toplu açılış töreninde konuştu.



(İDLİB'DE KİMYASAL SİLAH) SESSİZ KALAN DÜNYA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ?



'İdlib'de kimyasal silah' kullanılmasına ilişkin Erdoğan, "100'e yakın insan oralarda kimyasal silahlar ile şehit edildi. 50'yi aşkın küçük yavru şehit edildi. Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey sessiz kalan Dünya, Birleşmiş Milletler, bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bir baba olarak üzülüyorum" dedi.



"BUNLAR KADIN BAKANIMI ARABANIN İÇİNE MAHKUM EDECEK KADAR EDEPSİZ, TERBİYESİZ.ULAN BU BAKAN BE BAKAN"



Erdoğan, "Bunlar o kadar edepsiz ki istisnalar bir kenara. Benim kadın bakanımı arabanın içine mahkum edecek kadar edepsiz, terbiyesiz. Hani kadın hakları? Ulan bu bakan be bakan. Dokunulmazlığı var. Utanmadan sıkılmadan kahvaltı yaparız. Hadi oradan ahlaksız. Önce haddini bil. Haddini bilmezsen bildiririz. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bu millet Türk millet. 16 Nisan'dan sonra konuşacağız. Bizim artık bunların kriterlerine falan ihtiyacımız yok. Ankara kriterlerimiz var" diye konuştu.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANARAK BİZE DİZ ÇÖKTÜRECEKLERİNİ SANANLARI, SICAK BİR YAZ BEKLİYOR"



Erdoğan, "Etrafımız adım adım ateş çemberi ile çevrilirken yerimizde durmamızı, hiçbir şeye karışmamamızı söyleyenlerin dostluğuna, samimiyetine inanılabilir mi? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Zor oyunu bozar. Türkiye olarak gerekirse bu poyunu da bozacağız. El Bab bitti. Cerablus, Rai bitti. Şimdi Mümbiç var. Eğer koalisyona güçleri sözlerinde dururlarsa YPG-PYD'yi koyun bir kenara gelin Rakka'yı halledelim diyoruz. Bu millet bu işi çözer. Terör örgütlerini kullanarak bize diz çöktüreceklerini sananları, sıcak bir yaz bekliyor haberleri olsun" ifadelerini kullandı.