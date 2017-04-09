Bursa Dünürünü ve Gelinini Tabancayla Vurdu

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu



Bursa'nın İnegöl ilçesinde aile içi yaşanan tartışmada Niyazi B. gelini Leyla B. ve dünürü Ali Osman Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı.



Olay İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. 55 yaşındaki Niyazi B. oğlu İbrahim B. ve gelini Leyla B.'nin evine ziyarete geldi. Ziyaret esnasında iddiaya göre Leyla B. kayınpederi Niyazi B.'ye kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndüler. Evde bulunan silahını alıp iki saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ekipleri Niyazi B.'yi silahıyla birlikte gözaltına aldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.