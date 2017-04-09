Bursa - Dünürünü ve Gelinini Tabancayla Vurdu

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu(Tür: Yurt)

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu

(Tür: Yurt)

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Bursa
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