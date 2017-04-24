Tarih : 24 Nisan 2017



Yer : Bursa - Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu



Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı



Koro Şefi



Hakan Özlev



Solist



Kürşat Uysal



7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Osmangazi



Mekan : Ahmet Vefik Pasa Tiyatro Salonu



Mekan Adresi : Alacamescit, Atatürk Cad. No: 40, 16020 Heykel



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır