Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı
Tarih : 24 Nisan 2017 Yer : Bursa - Ahmet Vefik Paşa Devlet TiyatrosuBursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz MakamıKoro ŞefiHakan ÖzlevSolistKürşat Uysal7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Tarih : 24 Nisan 2017
Yer : Bursa - Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı
Koro Şefi
Hakan Özlev
Solist
Kürşat Uysal
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Osmangazi
Mekan : Ahmet Vefik Pasa Tiyatro Salonu
Mekan Adresi : Alacamescit, Atatürk Cad. No: 40, 16020 Heykel
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io