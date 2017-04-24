Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı

Tarih : 24 Nisan 2017 Yer : Bursa - Ahmet Vefik Paşa Devlet TiyatrosuBursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz MakamıKoro ŞefiHakan ÖzlevSolistKürşat Uysal7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı

Tarih : 24 Nisan 2017

 Yer : BursaAhmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı

Koro Şefi

Hakan Özlev

Solist

Kürşat Uysal

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Osmangazi

Mekan : Ahmet Vefik Pasa Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : Alacamescit, Atatürk Cad. No: 40, 16020 Heykel

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Dede Efendi ve Hicaz Makamı

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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