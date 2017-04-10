Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Büzürk'ten Buselik'e
Tarih : 10 Nisan 2017 Yer : Ahmet Vefik Paşa Devlet TiyatrosuBilet Fiyatları: Tam: 12, Öğrenci, 7 (Hizmet Bedeli Dahildir)Koro ŞefiHakan ÖzlevKonuk Solistİsmail Hakkı FencioğluDetaylar : İl : Bursaİlce : OsmangaziMekan : Ahmet Vefik Pasa Tiyatro SalonuMekan Adresi : Alacamescit, Atatürk Cad. No: 40,
Tarih : 10 Nisan 2017
Yer : Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu
Bilet Fiyatları: Tam: 12, Öğrenci, 7 (Hizmet Bedeli Dahildir)
Koro Şefi
Hakan Özlev
Konuk Solist
İsmail Hakkı Fencioğlu
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Osmangazi
Mekan : Ahmet Vefik Pasa Tiyatro Salonu
Mekan Adresi : Alacamescit, Atatürk Cad. No: 40, 16020 Heykel
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Büzürk'ten Buselik'e
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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