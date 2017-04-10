Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Büzürk'ten Buselik'e

Tarih : 10 Nisan 2017 Yer : Ahmet Vefik Paşa Devlet TiyatrosuBilet Fiyatları: Tam: 12, Öğrenci, 7 (Hizmet Bedeli Dahildir)Koro ŞefiHakan ÖzlevKonuk Solistİsmail Hakkı FencioğluDetaylar : İl : Bursaİlce : OsmangaziMekan : Ahmet Vefik Pasa Tiyatro SalonuMekan Adresi : Alacamescit, Atatürk Cad. No: 40,

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Büzürk'ten Buselik'e

Tarih : 10 Nisan 2017

 Yer : Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu

Bilet Fiyatları: Tam: 12, Öğrenci, 7 (Hizmet Bedeli Dahildir)

Koro Şefi

Hakan Özlev

Konuk Solist

İsmail Hakkı Fencioğlu

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Osmangazi

Mekan : Ahmet Vefik Pasa Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : Alacamescit, Atatürk Cad. No: 40, 16020 Heykel

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu - Büzürk'ten Buselik'e

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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