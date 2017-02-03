Demet Akalın, Uludağ'da sevenlerini coşturdu
KIŞ ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Bilyoner WinterFest'te sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yüzlerce üniversiteliye unutulmaz bir gece yaşattı. Demet Akalın ve dansçıları sahnede renkli görüntüler oluştururken, gençler doyasıya eğlendi.
Türkiye'nin en önemli kış ve turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Bilyoner WinterFest'in ikinci gününde sahne alan başarılı sanatçı Demet Akalın, yeni albümü ve eskimeyen şarkılarıyla 4 saat boyunca sahnede kaldı. Popüler şarkılarıyla sevenlerini coşturan Akalın, dansçılarıyla renkli görüntüler oluşturdu.
DEMET AKALIN'DAN ANKARA'NIN BAĞLARI
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, albümü ve popüler şarkılarının yanı sıra, gençleri eğlendirmek için hareketli parçalar da söyledi. Ankara'nın Bağları şarkısını seslendiren Akalın, yüzlerce seyircisinden büyük alkış aldı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve yarın sahne alacak olan Fatih Ürek, Akalın'ın canlı performansını izleyerek, ünlü şarkıcıya destek verdi.
Bursa - Demet Akalın, Uludağ'da Sevenlerini Coşturdu
Demet Akalın, Uludağ'da sevenlerini coşturduKIŞ ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Bilyoner WinterFest'te sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yüzlerce üniversiteliye unutulmaz bir gece yaşattı.
Demet Akalın, Uludağ'da sevenlerini coşturdu