Demet Akalın: Aleyna 16 Yaşında Böyle İse 30'unda Ne Olur?

Winterfest festivali kapsamında bu gece konser verecek olan şarkıcı Demet Akalın, konser öncesinde, kızı Hira ile birlikte Uludağ'ın tadını çıkarttı. Eşi Okan Kurt'un, konser saatine yakın Uludağ'da olacağını belirten Demet Akalın, son günlerde 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki ile arasında geçen atışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

16 YAŞINDA BÖYLE İSE 30'UNDA NE OLACAK

Demet Akalın, Aleyna Tilki ile atışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni başlayan arkadaşlardan sadece saygılı olmalarını istiyorum. 'Basit insanların çok hayranı olur' diye bir cümle ona hiç yakışmadı. Aleyna Tilki 16 yaşında böyle ise 30'unda ne yapacak bilemiyorum. Sen daha 16 yaşındasın. 3 gün önce başıma talihsiz bir olay geldi. Oturduğum restorana silahlı saldırı düzenlendi. Geçmiş olsun dileklerini söylemek için beni ilk arayan Ajda Pekkan oldu. Bu yüzden, önümüzde Ajda Pekkan gibi sanatçılar varken 16 yaşındayken bu söylemler hiç hoş değil. Ben yeni arkadaşların hepsine destek veriyorum, ancak tek isteğim onların saygılı olmaları. Saygısızlığın oldu yerde benim tahammülüm yok."

"JÜRİ VE REKLAM TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLADIM"

Demet Akalın, basında yer alan 'İzdivaç Programı' teklifi ile ilgili de açıklamalarda da bulundu. Akalın, "Teklif reddedilemeyecek kadar güzeldi. Ama şuan için böyle bir şey düşünmüyorum. Hafta sonlarım çok dolu. Ama önümüzdeki yaza başka bir proje ile dans yarışmasında haftada bir kere olmak üzere jüri üyeliği yapabilirim. Bu sıralar, reklam teklifleri de gelmeye başladı. Bunları değerlendireceğim ama haftada bir olacak. Hafta da 5 gün çalışacak bir enerjim şuan için yokö diye konuştu.