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Bursa'dan Saatte 73 Araba İhraç Ediliyor
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Bursa'dan Saatte 73 Araba İhraç Ediliyor

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam otomobil ve hafif ticari araç dış satımının yüzde 44,41'inin gerçekleştirildiği Bursa'dan, günde bin 753, saatte 73 araba ihraç edildi.

Bursa'dan Saatte 73 Araba İhraç Ediliyor

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam otomobil ve hafif ticari araç dış satımının yüzde 44,41'inin gerçekleştirildiği Bursa'dan, günde bin 753, saatte 73 araba ihraç edildi

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Bursa
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