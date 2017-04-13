Bursa'dan Saatte 73 Araba İhraç Ediliyor
Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam otomobil ve hafif ticari araç dış satımının yüzde 44,41'inin gerçekleştirildiği Bursa'dan, günde bin 753, saatte 73 araba ihraç edildi.
Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam otomobil ve hafif ticari araç dış satımının yüzde 44,41'inin gerçekleştirildiği Bursa'dan, günde bin 753, saatte 73 araba ihraç edildi
Kaynak: Dunya.com
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