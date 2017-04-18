Bursa'dan İki Şampiyon
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Isparta’da organize edilen tırmanış yarışmasına katılan sporcular birinci oldu.
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Isparta'da organize edilen tırmanış yarışmasına katılan sporcular birinci oldu.
8-9 Nisan'da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Spor Tırmanış Şampiyonasına 30 erkek ve 26 kadın sporcu katılırken, erkekler ve kadınlar kategorisinde birincilikler Bursa'ya geldi. Büyük Erkekler kategorisinde Recep Gür, kadınlarda Ayşe Narmanlı birinci oldu. 6-7 Mayıs'da Adana'da yapılacak yarışmayla milli takıma girerek sporcular Temmuz ayında İtalya ve Ağustosta da Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonalarına katılmaya hak kazanacak.
Milli sporcu Recep Gür, Bursa Büyük Şehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle bu sporda iyi yerlere geleceklerini belirterek, "Vakıfköy'de proje aşamasında olan ve Hüdavendigar Parkı'nda yapımına başlayan duvar sayesinde yeni sporcular yetişecek. Gelecekte Bursa Dünya Şampiyonlarına ev sahipliği yapacak" dedi. - BURSA