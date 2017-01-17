Bursa'daki Yangının Kundaklamadan Çıktığı Belirlendi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 5 katlı binanın altındaki iş yeriyle önündeki araçta çıkan ve 17 kişinin dumandan etkilenmesine yol açan yangının kundaklama nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.



Olay sonrası başka bir iş yerine ait güvenlik kamerasında yapılan incelemede, yangının 2 kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi.



Kamera kayıtlarında, sabaha karşı söz konusu iş yerinin önüne gelen şüpheli 2 kişinin 16 U 0528 plakalı otomobile benzin döküp yakmaya çalıştıktan sonra kaçtıkları, şüphelilerin otomobil alev almayınca bir dakika sonra geri dönüp aracı tekrar ateşe verdikleri görülüyor.



Görüntülerde, ön kısmı bir süre yanan otomobilin, alevlerin benzin deposuna sıçramasıyla patlaması ve alevlerin büyüyerek binaya sıçraması da yer alıyor.



Öte yandan, yoldan geçen bazı vatandaşların iş yeri üzerindeki dairelerin pencerelerine taş atarak, apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştığı anlar ile itfaiyenin yangına müdahalesi görüntülere yansıdı.



Eski iş yerleri de bir ay önce kundaklanmış



İş yerinin işletmecisi Cem Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerlerinin ve otomobilin yandığı haberini polis ekiplerinden aldıklarını söyledi.



Olay yerine geldiklerinde yangının otomobilden çıktığını sandıklarını anlatan Aksoy, "Kamera kayıtlarını incelediğimizde iki kişinin benzin döküp otomobili kundakladığını gördük." diye konuştu.



Şüphelilerin çalıntı bir otomobille olay yerine geldiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:



"Şüpheliler kundaklamayı gerçekleştirdikten sonra kentin ayrı bir noktasında polisle kovalamaca yaşamışlar. Kovalamaca sonucunda kaza yapıp olay yerinden kaçmışlar. Dükkandan bir dizüstü bilgisayar çalmışlardı. Polis bu bilgisayarı inceleyince bizim iş yerini kundaklayanlar olduğunu anlamış. Tamamen bilinçli yapılmış ve kasıtlı olan bir olaydır. Daha önceki iş yerimiz de yaklaşık bir ay önce yine kundaklama olmuştu. Aynı kişiler mi bilmiyorum ama araştırılıyor. Buraya da yeni tanışmıştık yine böyle bir olay geldi başımıza. Herhangi kimseyle bir husumetimiz bulunmuyor. Faillerin bulunması tek isteğim. 400 bin lira zararımız var ama önemli olan can kaybı olmaması."



Polis ekipleri görüntülerde aracı ve iş yerini yaktığı görünen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay



Merkez Yıldırım ilçesinde 5 katlı binanın alt katındaki Nihat Akın'a ait oto aksesuar dükkanı ile iş yerinin önünde duran 16 U 0528 plakalı otomobil, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başlamıştı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, 5 katlı binadaki dairelere sıçramadan kontrol altına alırken dumanlar havalandırma boşluğundan binayı kaplamıştı. Binada dumandan etkilenen 12 günlük bebeğin de aralarında bulunduğu yaşları 2 ile 11 arasındaki 10'u çocuk 17 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti.