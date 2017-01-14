Bursa'daki Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırılan 9 kişi, Yargıtay tarafından cezalarının onanması üzerine tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırılan U.U. (33), K.K. (26), Ç.S. (24), S.I. (44), H.G. (53), E.G. (27), S.D. (29), G.G. (48) ve Y.I (25) hakkındaki yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından onandı.



Bunun üzerine sanıklar tutuklandı.



Öte yandan olayla ilgili S.Y'nin firarda olduğu öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2009 yılında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış ve bir süre sonra serbest bırakılmıştı.



Mahkeme tarafından haklarında verilen 4 yıl 2'şer aylık hapis cezası için Yargıtay'a itirazda bulunulmuştu.