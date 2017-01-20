Bursa'daki Üvey Baba Cinayeti Davası

Bursa'da, annesini darbettiği iddiasıyla üvey babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen genç kızın yargılanmasına devam edildi.



Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulan ve celse arasında ev hapsi kaldırılarak tutuksuz yargılanmasına karar verilen sanık Fatma Türkan (20), Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Üvey babası Nihat Vural'ı bıçaklayarak öldürmek suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen Türkan, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarladı.



Türkan, üvey babasının, annesini ve kendisini 3,5 yıldır darbettiğini öne sürerek, "Olay günü üvey babam, dövdüğü annemin boğazına makas dayamıştı. Ayırmak isterken bana da tokat attı. Ben de kendimi kaybettim. Masadan aldığım bıçakla onu bir kez yaraladım, pişmanım." diye konuştu.



Cumhuriyet savcısı, verdiği mütalaada, genç kız hakkında önce müebbet hapis cezası istedi. Ardından haksız tahrik indirimi uygulanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, genç kızın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.



Olay



Fatma Türkan, 3 Haziran'da Başaran Mahallesi'nde annesi Cemile Vural'ı darbettiği iddiasıyla üvey babası Nihat Vural'ı karnından bıçaklamıştı. Nihat Vural, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.



Nöbetçi sulh ceza mahkemesi, Türkan'ın "meşru savunma sınırının aşılması" nedeniyle kelepçeli ev hapsinde tutulmasına karar vermişti.