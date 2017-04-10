Bursa'daki Terör Örgütü Operasyonu

Bursa'da terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 20 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Nisan'da terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik kentteki bazı adreslere helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 30 kişiyi gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve bazı materyaller ele geçirilmişti.