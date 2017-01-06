TÜMÜ
Haberler Search
Bursa'daki Terör Operasyonunda 4 Tutuklama

Bursa'daki Terör Operasyonunda 4 Tutuklama

Bursa’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Bursa'daki Terör Operasyonunda 4 Tutuklama

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit ettikleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. 1 kişi ise, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. - BURSA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads