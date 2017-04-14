Bursa'daki Fetö Soruşturması Bank Asya Yöneticilerine Sıçradı

Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kapatılan Bank Asya müdürlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kapatılan Bank Asya'da şube müdürü olarak çalışanların da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı. Bank Asya'nın Bursa'daki bölge müdürlüğünde yetkili olarak çalışan ve bağlı şubelerde müdür konumundaki 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Sakarya ve Ordu'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlılara ait evlerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 13 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - BURSA