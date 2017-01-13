Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.Ç, E.A, Ş.T. ve R.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen R.Ç, Ş.T. ve E.A. tutuklandı. A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yenişehir'de örgütün ilçe yapılanmasında üst düzey yöneticilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi, 7 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Bursa'daki Fetö/pdy Soruşturması
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
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