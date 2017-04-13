Bursa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen, ikisi eski polis memuru 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen, ikisi eski polis memuru 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 10 Nisan'da gözaltına alınan ikisi meslekten ihraç edilen polis memuru 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi eski polis 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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