Bursa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si eski polis memuru 6 zanlı adliyeye gönderildi.

Bursa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si eski polis memuru 6 zanlı adliyeye gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 10 Nisan'da gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen polis 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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