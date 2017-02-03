Bursa'daki Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, Yıldırım Kaymakamlığındaki görevlerinden ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen 4 şüpheli, adliyeye gönderildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfındaki görevlerinden ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.A, Y.A, Z.D, ve Z.D. gözaltına alınmıştı.



Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdıkları ve daha önceden örgütlü bağlantılı kurumlarla çalıştıkları belirlenmişti.