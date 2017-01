Bursa'daki Fetö/pdy Davası

Bursa'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çoğu eski polis 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi.



İl Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlanan davanın iddianamesinde, eski polis memuru tutuklu sanık Veli Y, eşinin, tutuklandıktan sonra cezaevindeki görüş sırasında kendisine "Neden yalan söylüyorsun, ne biliyorsan anlat, doğruları söyle" demesi üzerine itirafçı olmaya karar verdiğini belirtti.



Liseden mezun olduktan sonra 2001'de polislik sınavına girdiği sırada örgütle tanıştığını belirten sanık Veli Y, emniyette çalışırken cemaat mensubu Metin isimli bir kişinin kendisinden "himmet" istediğini, 5 lira verince her ay bunu talep ettiğini belirtti.



Sonra Abdullah C. isimli şahsın maaşının yüzde 10'unu "himmet" olarak istemesi üzerine, kendisinin aylık 100 lira "himmet" verdiğini belirten Veli Y, "Başka ile tayin olduğumda da parayı istediler benden, Bursa'ya tekrar döndüğümde öğretmen olan başka bir Metin yine para istemeye devam etti. Bana özel harekatta çalışan birinin abiliğini verdiler önce. Sonra da ulaştırmadan sorumlu abilik görevi verdiler. Çevik kuvvetin her birliğinin abisi vardı. 2007'de Olay Yeri İnceleme Şubeye tayin oldum ancak abiliğe devam ettim." diye konuştu.



Komiserlik sınav soruları da çalınmış



FETÖ'nün bazı sınavların sorularını çaldığını ifade eden Veli Y, şunları kaydetti:



"Komiser yardımcılığı sınavından önce olay yeri inceleme abisi bana 150 soru getirdi, bunlara çalışmamı söyledi. 40-50 sorunun çıktığını gördüm sınavda. 1000 puanın üstünde puan alarak geçtim sınavı. Komiserlik sınavında da sorular verildi bana, sınavı kazandım, sonra kurs bitince 2010-2014 arası Bingöl'e tayinim çıktı. 2014'te tekrar Bursa'ya tayin oldum. Fatih isimli bir öğretmenin adına plaka alındı Nilüfer Trafik Tescil'den 2010'da, bu plakaları cemaat üyesi Halil'in aldığı sıfır arabaya taktık."



"Abiler güzel bir program bulmuş"



İtirafçı sanık, FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinden önce "Line" isimli bir program kullandığını anımsatarak, "17-25 Aralık'tan sonra yeni bir program kullanılacağı söylendi. Faruk isimli bir şahıs, 'Abiler güzel bir program bulmuş, ByLock programı' deyip, yükledi telefonuma. Önceleri android telefonlara yüklenebiliyordu sadece, Faruk isimli şahıs da bu programı yükleyebilmek için yeni telefon almıştı. ByLock üzerinden bu Faruk ve Bitlis'te görev yapan komiser yardımcısı Mehmet Ö, Ali O, Ramazan B. ve Sadi P. gibi bizim sohbet grubundan kişilerle mesajlaşıyordum." diye konuştu.



FETÖ'nün kullandığı diğer programlar hakkında da bilgi veren itirafçı sanık, şöyle devam etti:



"Bize 5-6 rakamlı şifre veriliyordu, bu şifreyle diğer kabul edenlerle görüşebiliyorduk sadece. Diğer ByLock kullanıcılarıyla görüşemiyorduk. Şifreyi karşılıklı yükleyince görüşülebiliniyordu. Bursa'ya gelene kadar bu programı kullandım, sonra onun yerine Tango isimli programa benzeyen bir program yüklediler. Ancak biraz farklı bir programdı, ByLock gibi şifreliydi bu da ve mesajlar bir süre sonra siliniyordu. ByLock üzerinden Fetullah Gülen'in bazı talimatları yollanıyordu, okuduktan sonra hemen siliniyordu bunlar. 17-25 Aralık'tan sonra MİT tarafından takip edildiğimiz söyleniyordu, bu süreçten sonra görüşmeler oldukça azalmıştı."



"FETÖ 2014'ten sonra genel seçimlerde 'HDP'ye oy verin, çevrenizdekileri de uyarın' şeklinde çağrı yaptı." ifadesini kullanan Veli Y, şunları aktardı:



"Davut B. bizim komiserlerden sorumlu abiydi, Ali Osman K'nin yanında gördüğüm İbrahim S. isimli komiser yardımcısı da bizimle birlikteyken Arnavutluk gezisine katıldık. Cemaat okullarını gezdik buradaki. Daha önce hakkındaki suçlamaları reddettim, tutuklandıktan sonra itirafçı oldum. 2001'den 2016 Mart ayına kadar bulundum cemaat içinde, sonra ayrıldım." dedi.



Sanıklar, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı.