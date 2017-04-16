Bursa'daki engelli hastalar oyunu kullandı



BURSA - Bursa'da oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından taşınarak, oy kullanmaları sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk oylamasında oy kullanmak isteyen engelli vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için engelli taşıma araçları ile hizmet verdi. Oy kullanmak isteyen fiziksel engelli vatandaşlar, Alo 153 hattını arayarak, belediye ekiplerine ulaştı. Belediyede hazır bekletilen 2'i engelli ve 14 hasta nakil aracıyla oy kullanacak vatandaşlar verilen adresten alınıp oy kullanacağı okula götürülüyor. Sandık başına kadar yardımcı olan ekipler daha sonra vatandaşı evine tekrar bırakıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde emes hastası 50 yaşındaki Filiz Aybar da, Alo 153'ü aradı. 5 yıldır yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Aybar'ı, evinden alan ekipler oy kullanacağı Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine götürdü. Bin 144'nolu sandıkta oyunu kullanan Aybar, daha sonra tekrar evine bırakıldı. 5 yıldır yürüyemediğini belirten Aybar, "İlk defa bu kadar rahat oyumu kullandım. Herkese gösterdiği kolaylıktan ve hizmetten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden faydalanan bir diğer kişi ise 10 yıldır yürüyemeyen Muzaffer Turan oldu. Emekli öğretmen olan 75 yaşındaki Turan'da Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesindeki evinden alınarak Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokuluna götürüldü. Görevlilerin yardımı ile rahatlıkla oyunu kullanan Turan, daha sonra evine getirildi. Gördüğü hizmetten mutluluk duyduğunu belirten Turan, "Oyumu kullandım. Memleketimiz için inşallah iyi olur. Belediyeye gösterdiği bu hizmetten dolayı da teşekkür ederim" diye konuştu.