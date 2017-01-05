Bursa'daki Cinayetin Davası

Bursa'da, aralarında husumet bulunan iki kardeşten birini otomobiliyle seyir halindeyken silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu müşteki sanık Ömer Kozlucali, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Serdar Çelik ile maktul Ergün Çelik'in (24) ağabeyi Mehmet, babası Yaşar, annesi Sebiha Çelik ve ablası Zeynep Kul katıldı.



Diğer müşteki sanıklar Mehmet Emin Kayal ve Çetin Bozdemir duruşmaya gelmedi.



Hakkında, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Ergün Çelik ile asker eğlencesinde tartıştıklarını, ardından Çelik'in 3-4 kişiyle gelip kendisine bıçak çektiğini ifade eden Ömer Kozlucali, "Eline sarıldım, bıçağı aldım rastgele salladım, sonra oradan ayrıldım, polisler aradı 'yaralanmış' dediler, sonradan teslim oldum kendim. İfademden sonra serbest kaldım. Ertesi gün Ergün'ün yakınları beni aramışlar, birkaç arkadaşımı darp etmişler. Ben de polise 'hayati tehlikem var' diye başvurdum. Bana polis koruması verdiler." diye konuştu.



Olay gününü de anlatan Kozlucali, şunları söyledi:



"Olay akşamı evimin karşısına siyah bir araba yaklaştı, Serdar Çelik'i gördüm. Üzerimdeki silahı alıp kamyonun yanına saklandım. Evin önüne yanaştırdılar arabayı. Serdar Çelik ve bir kişi daha vardı, ellerinde molotof kokteyli vardı. Havaya 5-6 el ateş ettim tabancayla, korksunlar diye. Kaçmadılar, yerimi anlamaya çalışıyorlardı karanlıkta. Arabalarına doğru ateş ettim, eve doğru kaçtım kilitli kapı vardı arkada, kilidi kırdım tekmeyle kaçtım. Sonra dağa çıkmak için minibüse bindim. Bayram Arslan'ı arayınca bana Ergün'ün vurulduğunu söyledi. Polisler aradı teslim olmam için sabaha teslim oldum. Onun arabada olduğunu bilseydim ateş etmezdim, üzüldüm ölümüne, pişmanım."



Maktulün ağabeyi müşteki sanık Serdar Çelik de, "Biz arkadaşlarla kafeye gelmiştik, araçtan sadece ben indim, kafenin kapalı olduğunu görünce arabaya bindim. Işıklarda durdum, bize 9 el ateş edildi. Orası sanığın evi mi değil mi bilmiyorum. Molotof kokteyli arabada vardı, benim haberim yoktu. Emrah ve Ergün benzin almaya gittiklerinde molotof kokteylini hazırlamışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum, sanıktan şikayetçiyim." dedi.



Mahkeme heyeti Kozlucali'nin tutukluk halinin devamına karar vererek eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Olay



Geçen yıl 22 Ağustos'ta, Ömer Kozlucali aralarında husumet bulunan ve kendisini arayan Ergün (24) ve ağabeyi Serdar Çelik'i tesadüfen otomobilleriyle yoldan geçerken görmüş ve üzerindeki tabancayla 9 el ateş etmişti.





Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ergün Çelik, saldırıdan yara almadan kurtulan ağabeyi Serdar Çelik tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.