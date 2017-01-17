Bursa'daki Cinayet Davası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Dursun Efe (27) ile maktul Nurcan Efe'nin (39) arkadaşı tanık Ş.V. ve tarafların avukatları katıldı.



"Kasten adam öldürmek" suçundan hakkında müebbet hapsi istenen sanık Efe, duruşmadaki savunmasında, ilişkilerinin devam ettiği ancak aralarındaki soğukluk yüzünden tartıştığı kadını sinirlerine hakim olamayıp bıçakladığını söyledi.



Olayın tanığı Ş.V. ise sanığın sürekli Nurcan Efe'yi telefonunda bulunan resimleri eski eşine ve çocuklarına göstermekle tehdit ettiğini ileri sürdü.



Olay günü Dursun Efe'nin telefonunu alan Nurcan Efe'nin kendi resimlerini silmeye çalıştığını ve bu yüzden tartıştıklarını Ş.V, "Dursun bizi görünce koşmaya başladı. İlk beni yakaladı, daha sonra Nurcan durdu. Nurcan'ın saçlarından tuttu, elindeki bıçağı sallıyordu. Sanığın ensesinden tuttum, beni itti. Benim üzerime doğru gelirken bıçağı elinden düşürdü." diye konuştu.



Daha sonra okunan otopsi raporunda, sanığın kadını 15 kez bıçakladığı belirtildi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Geçen yıl 10 Temmuz'da, Nurcan Efe (39) Eski Pazar Caddesi Serçe Sokak'ta, İnegöl'den tanıdığı Dursun Efe ile karşılaşmış, tartışma sonucu şüpheli Efe, Nurcan Efe'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.



Yaralı kadın, 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmiş, olay sırasında bıçak darbelerinden kendisinin de yaralandığı iddia edilen şüpheli Efe, vatandaşların bilgi vermesi üzerine bir binanın girişinde baygın ve yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanedeki 15 günlük tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.