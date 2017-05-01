Bursa'daki 1 Mayıs Kutlamalarında 3 Bin 500 Polis Görev Aldı
Bursa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, yıkılan Bursa Atatürk Stadyumu yerine yapılan yeni Altıparmak Meydanı’nda yapıldı.
Bursa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, yıkılan Bursa Atatürk Stadyumu yerine yapılan yeni Altıparmak Meydanı'nda yapıldı. Kutlamalar sırasında herhangi olumsuz bir olayın yaşanmaması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 3 bin 500 polis görev aldı.
Sabah saat 11.00'de Santral Garaj Kent Meydanı ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde toplanan işçiler, Darmstad Caddesi üzerinden yeni yapılan Altıparmak Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis, olumsuz bir duruma karşı önlem aldı.
Eğitim Sen, CHP Bursa, HDP Bursa, BAMİS, SES, Emek Partisi, DİSK, KESK, Halk Evleri, TMMOB üyesi gruplar yapılan kontroller ve üst aramalarının ardından alana alındılar. 3 bin 500 polisin görev yaptığı Bursa'daki 1 Mayıs kutlamalarında 4 bin işçi, toplandıkları yeni meydanda halay çekip şarkılar söyledi. İlkay Akkaya'nın konseriyle 1 Mayıs kutlamaları sona erdi. - BURSA