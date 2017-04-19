Bursa'da Ysk'yı Protesto Yürüyüşüne İzin Verilmedi

BURSA'da referandumda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul eden YSK'yı protesto etmek için yürüyüş düzenlemek isteyen gruba, polis izin vermedi.



Geçen Pazar günü yapılan halk oylamasında mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan YSK'yı protesto amacıyla Bursa Demokrasi Güçleri öncülüğünde bir grup, Setbaşı'nda bir araya geldi. Buradan Heykel'e yürümek isteyen gruba, OHAL kapsamında Valilik tarafından izin verilmedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Setbaşı'nda grup adına açıklama yapan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, "YSK'nın oylamalar sayılırken yasalara aykırı bir şekilde yaptığı açıklamayla referandumda 'Evet' grubunun kazandığı görüldü. Biz YSK'nın yasadışı yaptığı bu uygulamayı tanımıyoruz. Bu oylamanın tekrar edilmesi gerekir. Biz aslında burada toplanıp, Atatürk anıtına kadar yürüyüp, basın açıklamasını orada yapacaktık. Ancak OHAL gerekçesiyle Bursa Valiliği'nin aldığı kararla bize izin verilmedi. Sadece basın açıklaması yaptık" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



- Ccar