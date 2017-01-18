Bursa'da Yoğun Sis

Bursa kent merkezi ile bazı karayollarında yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.



Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra Bursa'yı Ankara, İstanbul ve İzmir'e bağlayan karayollarında etkisini sürdürüyor.



Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis, karayolu ulaşımında sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.