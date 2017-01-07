Kar Yağışına Dayanamayan Asırlık Ağaç, Araçların Üzerine Devrildi

Bursa şehir merkezinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaşırken, Tarihi Erkek Lisesi'nin önündeki 100 yıllık kestane ağacı yoğun kara dayanamayarak araçların üzerine düştü. O esnada kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.



Bursa'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ara caddelerde ise ilçe belediyeleri yolları açmaya çalışıyor.



Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Merkez Osmangazi İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki Tarihi Erkek Lisesi'nin önünde bulunan yaklaşık 100 yıllık kestane ağacı sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Kökünden komple çöken kestane ağacı 2 aracı kullanılmaz hale getirirken, 2 araçta da hasara yol açtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattılar. İmtihan için Ticaret Lisesi'ne gelen öğrencilerden kimsenin orada olmaması muhtemel faciayı önledi.



Şehir içi toplu ulaşımda da sıkıntılar yaşanıyor. Burulaş metro hatları sorunsuz çalışırken, bazı otobüsler yolda kayan araçlardan dolayı gitmek istedikleri noktalara zamanında ulaşamıyor.



Öte yandan yoğun kar yağışından Kent Meydanı Heykel arasında sefer yapan tramvay da etkilendi. 5 ipekböceği Kültürpark'taki ana merkezde saat 11.00'e kadar beklemek zorunda kaldı. Kar küreme, tuzlama ve solüsyon dökülmesinin ardından 5 tramvay şehir içinde seferlerine güçlükle devam etti. - BURSA