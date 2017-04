Bursa'da Yeni Ulaşım Sistemleri Yer Altından Gidecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın yeni ulaşım planlarının yer altından gideceğini belirterek, "Caddeler araçlara yetmediği için yerin üzerinden gidecek tramvay hattı yapmamıza imkan kalmıyor. Artık şimdiden sonra yeni yapacağrmız hatları mecburen yer altına almak durumunda kalıyoruz" dedi. Başkan Altepe, kendi döneminde 68 köprü ve kavşak yapıldığını hatırlatırken, yeni tüneller, kavşaklar ve telli ve raylı sistemlerle trafiğin rahatlayacağını ifade etti.



Bursa'nın ulaşım planlaması için dünyadaki en iyilerle çalıştıklarını belirten Başkan Recep Altepe, "Sonunda önemli olan burada yatırımlar yaparak bütçeye uygun proje üreterek, bunları hayata geçirebilmek. Yoksa yerin altından gitmek, tüneller yapmak her zaman için düşünülebiliyor. Ama önemli olan bunları gerçekleştirmek. Bu konuda güç sahibi olmak. İmkan sahibi olmak da önemli. Şimdi Bursa'da tüm yatırımlar gerçekleşiyor. Bununla ilgili ulaşımla ilgili yollar yapılıyor. Binalar yıkılıyor, yeni caddeler açılıyor. Bir çok köprüler kavşaklar yapılıyor. 68 tane oldu köprü ve kavşak sayısı bizim dönemimizde. Yeni tramvay hatları raylı sistemler metro hatları yapılıyor. Gün geçtikçe şartlar zorluyor. Normal yollar açıyoruz. Ama normal yollar artık Bursa'da boş yer yok. Mecburen binalar yıkıyoruz. Artık normal caddelerde tramvay hattı yapıyorduk ama artık caddeler araçlara yetmediği için yerin üzerinden gidecek tramvay hattı yapmamıza imkan kalmıyor. Bundan sonra yeni yapacağmız hatları mecburen yer altına almak durumunda kalıyoruz. İlk planlanan yer Yıldırım etabı. Burada özellikle Gökdere'den Mimar Sinan istasyonuna kadar Davutkadı üzerinden Şevket Yılmaz Hastanesi'ne inmiş olacak. Bundan sonraki hatlarımızda üzerinde çalıştıklarımızda aynı şekilde yer altından gidecek. Dediğimiz gibi yerin üzerinde gidecek yer kalmadı. Mevcut caddeler yetersiz. Bunun yanında yeni açılacak yollar, tüneller var. Artık bazı caddeleri mecburen bazı bölgeleri, yer altından açmamız gerekiyor. Onlar yapılacak. Bazı yerde viyadükler gerekiyor, üstten köprüleri, yolları atlayacak projeler yapıyoruz. Bir yandan telli sistemler hayata geçiyor. Mevcut teleferiğin Gökdere Parkı'na indirilmesi. Onun ihalesi tamamlanmak üzere. Bir yandan da Osmangazi Teleferiği, Maksem, Alacahırka, Kuştepe bölgelerine hitap eden Demirkapı hattımız, Pınarbaşı'ndan Kültürpark metro istasyonuna iniyor. Tüm bu bölgeler artık direkt metroya bağlanmış oluyor. Metrodan otobüse biner gibi Teleferik'e binecekler oradan da semtlerine ulaşabilecekler. Çünkü bu bölgelerde artık lastik sistemli ulaşımla ulaşmak kolay değil. Dar sokaklar. Telli sistemleri hızlandırıyoruz" dedi.



"Acemleri ikiye bölüyoruz"



Acemler kavşağındaki yoğunluğun İzmir yolunu kilitlediğini kaydeden Başkan Altepe, "Acemler kavşağından önce bir kol daha alıp viyadükle geçmek istiyoruz. Acemleri ikiye bölmek istiyoruz. Yani tamamen yükü azaltacağız. İzmir, Mudanya istikametinden gelenler Acemler Kavşağı'ndan önce de bir kolla yine ayrılmış olacak. Onun dışında değişik viyadükler var. Mesela Sıcaksu ile Çekirge Muradiye bağlantısı var. Üstten bağlantı şeklinde çalışma hızlandı. Sıcaksu bölgesinden direkt Kükürtlü'ye geçiyor. Oradan Kükürtlü, Çekirge, Muradiye, Hamzabey bölgesini, Çelebi Mehmet Bulvarı'na bağlamış oluyoruz. Beşyol Kavşağı başladı kısa sürede bitecek. Artık Beşyol Köprüsü'nden Yıldırım'a kadar gidebilecekler. Mevcut Ankara İzmir yolunu kullanmayacaklar. Bunlar yapılıyor. Bir yandan Karaman - Yeni Karaman arasında İhsaniye bölgesinde bir geçiş var. Yalova yolu İstanbul caddesi üzerinde Kemerçeşme tarafında yolun iki tarafında bir birine bağlayan Tuna mahallesi Kemerçeşme arası gibi orada bir geçiş var. Onlar yapılıyor. Panayır Kavşağı yapılıyor. Bu kavşak bittiği zaman zaten Panayır Kavşağı ile birlikte Yunuseli'ne doğru 3 tane köprü yaptık. O yol Recep Tayyip Erdoğan bulvarına bağlanıyor. Köprü bittiğinde Mudanya tarafından gelenler Yunuseli'ne Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan gelerek Yunuseli'nde Yeniceabat yolundan geçerek Panayır köprüsünden geçerek Yıldırım'a doğru Demirtaş kavşağından Yıldırım'a devam edebilecekler. Yine mevcut Ankara İzmir yolunu kullanmamış olacak. Stadyumun önündeki köprüyü genişletiyoruz. O da bitmek üzere, köprünün son çalışmaları yapıldı. Bir yandan Dikkaldırım, Beşevler tarafında kol tamamlanıyor. Onun da çelik imalatları yapılıyor. Dikkaldırım'dan gelenler direkt Mudanya Kavşağı'na girip çıkabilecekler. Devamlı faaliyet var" dedi.



"Buttim'den Yıldırım'a kolay ulaşım sağlanacak"



Buttim içerisinden Yıldırım'a gitmenin de kolaylaşacağını bu konuda adım attıklarını anlatan Başkan Altepe, "Buttim içerisinden Yıldırım'a gitmek kolaylaşacak. Yeni geçiş yolu açıyoruz. Buttim'den çıkarak direkt Demirtaş Kavşağı'na giden yola çıkış yaparak bu bölgenin de yükünü azaltacağız. Yıldırım'a kolay ulaşılabilecek. Her geçen gün yeni bağlantılar köprüler, viyadükler, raylı hatlar, alttan giden üstten giden telli hatlar devamlı trafiği rahatlatacak çalışmalara gayret ediyoruz. Her şey daha ulaşılabilir bir Bursa için" diye konuştu. - BURSA