Bursa'da yeni aldığı araçla kaza yaptı, oğlu araçta para aradı



Bursa'da yeni aldığı panelvan aracıyla evine gitmek isteyen Dursun Saka, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı yan yatırdı. Başka bir otomobilin yan yatan araca çarpmasıyla meydana gelen kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı sürücünün oğlu araçta para aradı.



Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'nın Keles ilçesinden aldığı 16 FK 198 plakalı panelvan aracı ile evine gitmek isteyen 49 yaşındaki Dursun Saka, Nilüfer Deresi üzerinde bulunan Odunluk Köprüsü'ne geldiğinde yağış nedeni ile kayganllaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yan yatan aracından yaralı bir şekilde kendini dışarı atan Dursun Saka, yerde yatarken karşı şeritten gelen 38 yaşındaki Rahmi Sadık idaresinde ki 41 R 9127 plakalı araç duramayarak, yan yatan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Rahmi Sadık'ın eşi 28 yaşındaki Suzan Sadık ve çocukları 10 yaşındaki Aslı Sadık ile 8 yaşındaki Ramazan Sadık yaralandı. Yaralılar lay yerine gelen bir ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yan yatan kamyonetin sürücüsünün oğlu Mustafa Saka olay yerine gelerek babasının kamyoneti aldıktan sonra artan parayı koyduğu kırmızı çantayı aradı. Aramalarının sonucunda çantaya ulaşan Mustafa Saka polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından çantada bulunan 8 bin 500 Türk lirasını aldı. Polis ekipleri Rahmi Sadık'ı gözaltına alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.