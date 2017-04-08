Bursa'da Yaşayan Genç Kızdan 3 Gündür Haber Alınamıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde ikamet eden 17 yaşındaki Emine Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor. Perşembe günü markete gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Emine'nin babası Ahmet Kaya, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi.



Kayıp haberi sonrası hemen polise başvurduklarını ve kendi imkanları ile kızlarını aramaya çalıştıklarını belirten Ahmet Kaya, "Kızımın psikolojik sorunları vardı. Son olarak bir marketten alışveriş yaptığını tespit ettik. Görenlerin ve yerini bilenlerin haber vermesini istiyoruz" dedi.



Baba Ahmet Kaya "Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Onu görenlerin 0543 370 00 02 numaralı telefona bilgi vermesini rica ediyorum" diye konuştu. - BURSA