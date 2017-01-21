Bursa'da Yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Beşiktaş Çıkmazındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan Kadir C. (52) dumandan etkilendi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.