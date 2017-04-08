Bursa'da Yakalanan Fetö Şüphelisi: Emirsultan Hazretleri Türbesi'ni Ziyarete Gidiyordum

KAYSERİ'de devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, gizlendiği İstanbul'dan Bursa'ya gelirken jandarma tarafından yakalanan 48 yaşındaki R.Ç. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyleyen R: Ç. Bursa'ya Emirsultan Hazretleri Türbesi'ni ziyarete geldiğini söyledi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyeliği ile birlikte 8 ayrı suçtan Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından Ağustos 2016 tarihinden bu yana aranan R.Ç.'nin, saklandığı İstanbul'dan, sahte kimlikle otobüs bileti alarak Bursa'ya hareket ettiğini belirledi. Yolda önlem alan jandarma ekipleri, R.Ç.'yi Bursa girişinde yakaladı. Dün adliyeye çıkartılan ve Bursa'ya, Emirsultan Hazretleri Türbesi'ne ziyarette bulunup, dua etmek için geldiğini söyleyen R.Ç., pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirtince, SEGBİS sistemiyle Kayseri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne bağlandı. Burada yaklaşık bir saatte 6 sayfalık ifade veren R.Ç., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



