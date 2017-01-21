Bursa'da Vinç Operatörünü Darp Eden Kişi Yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, aracına hasar veren vinç operatörünü darp ettikten sonra kaçan şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün, Nilüferköy Mahallesi'ndeki bina inşaatında çalışan vinç operatörü Ramazan Sürmeli, iş makinesiyle çalıştığı yerde park halinde bulunan 05 DD 197 plakalı araca sürterek hasar verdi.



Durumu öğrenen araç sahibi Celil I. (38), Sürmeli'nin yüzüne penseyle vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarken, vinç operatörü Sürmeli, Celil I.'dan polise başvurarak şikayetçi oldu.



Aynı mahallede jandarmanın yakaladığı Celil I'nın, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu ve arandığıNI belirledi.



Zanlı yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.