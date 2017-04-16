Bursa'da Vatandaşlar Referandum İçin Sandık Başına Gitti (2)

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OY KULLANDI



Anayasa değişikliği referandum unda Bursa Valisi İzzettin Küçük Hamzabey Ortaokulu 1307 Numaralı Sandık'ta oyunu eşi Ayşe Küçük ile birlikte kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Vali İzzettin Küçük, "Halk oylaması ve seçimler demokrasinin şölen günleridir. Halk iradesinin tecelli ettiği yerler ve zamanlardır. Bursa'da 4 bin 429 bölgede, 5 bin 731 sandıkta 2 milyon 107 bin seçmenimiz oy kullanacaktır. Huzurlu ve güvenli bir seçim geçirebilmek için 5 bin 650 polis, bin 700 Jandarma personeli ile birlikte elektrik, sağlık, itfaiye ve Afad ekipleri de izinsiz bir şekilde teyakkuz halinde görevleri başındadır" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise eşi Hüsniye Altepe ile birlikte 1. Murat İlkokulu'nda oylarını kullandılar. Başkan Altepe, Türkiye'nin önemli bir eşikten geçtiğini ve Türk demokrasi hayatı için tarihi bir gün yaşadığını kaydetti. Bugün son sözü halkın söyleyeceğini dile getiren Başkan Altepe, halk oylamasının huzur ve güven içinde tamamlanması temennisinde bulundu.



