Bursa'da Vatandaşlar Referandum İçin Sandık Başına Gitti

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için Bursa'da vatandaşlar, sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlarında yoğunluk olduğu gözlendi.



Bursa'da referandum için oy kullanma işlemleri, saat 08.00'de başladı. Toplam 2 milyon 107 bin 944 seçmenin 5 bin 739 sandıkta oy kullanacağı referandum nedeniyle polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Erken saatlerden itibaren katılımın yoğun olduğu gözlendi. Kentte oy verme işlemleri, saat 17.00'de son bulacak.



Bursa Milletvekili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da oyunu saat 15.00'de merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi'nde kullanacak.



- Bursa