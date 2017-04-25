Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

Bursa polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda toplam 158 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı, 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçe emniyet müdürlükleri, Bursa genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 10 Nisan ile 24 Nisan arasında yapılan 104 ayrı operasyonda 158 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. 26 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapmak suçundan adli işlem yapıldı. 132 kişi hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.



Yapılan operasyonlarda 6 kilo 304 gram esrar maddesi, 153 gram sentetik kannabinoid maddesi, 222 gram metamfetamin maddesi, 18 adet ecstasy tablet, çeşitli marka, model ve çapta 9 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 196 adet fişek, 3 adet av tüfeği ile bu tüfeklere ait 40 adet fişek ele geçirildi. - BURSA