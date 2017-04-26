Bursa'da uyuşturucu operasyonu



BURSA - Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 999 adet ecstasy ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde O.Z. ile F.Z.'nin yüklü miktarda uyuşturucuyu torbacılara satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin şehir merkezinden Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine gideceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyonun startını verdi. Bursa-Karacabey yolu üzerinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 252 gram bonzai, 999 adet ecstasy ve 2 bin 895 lira para ele geçirdi.

NARKOTİM ekipleri ise, merkez Osmangazi ilçesinde İ.G. isimli şüphelide 70 gram bonzai ele geçirdi. O.Z. ile F.Z. 'uyuşturucu ticareti yapma ve temin' suçlarından, İ.G. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.