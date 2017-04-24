Bursa'da uyuşturucu operasyonu



BURSA - Bursa polisinin uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edilirken, operasyonda bir miktar uyuşturucu maddesi de ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün İ.U., H.Ç ve M.Y. isimli şahısları gözaltına almıştı. Operasyonda toplam 60,55 gram metamfetamin, 24.73 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar esrar maddesi ile 2 adet dijital hassas terazi ve 23 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

Yakalanan 3 şahıstan M.Y. isimli şahıs, alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultunda serbest bırakılırken, İ.U. ve H.Ç. isimli şahıslar ise bugün, "İştirak Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçunda adliyeye sevk edildi.