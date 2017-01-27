Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları ileri sürülen Halil B. (49), Hakan S. (39), Caner Y. (26), Metin T. (35), Halil K. (35) ve Gökhan D. (20) yakalandı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 200 gram esrar ele geçirildi.



Operasyonda evinde bulunmayan Doğan A. (26) ise ekipler tarafından ilçe merkezinde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.