Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Gemlik ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen 5 kişi, yakalandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Gemlik ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen 5 kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araçla takip edilen ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, bir süre sonra yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, bir çocuk eğitimi kitabının sayfaları arasına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gemlik, Bursa
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