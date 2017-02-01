Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde esrar satan B.Ö.'yü (37) gözaltına aldı. Merkez Yıldırım ilçesinde uygulama yapan ekipler, H.D. (20) ve H.A.'nın (28) üzerinde bir miktar bonzai buldu. Bonzaiyi sattığı tespit edilen N.A. (22), evine yapılan operasyonda gözaltına alındı.



Merkez Osmangazi ilçesinde ise, O.B. (23) ve N.C.A.'nın (18) üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayın ardından N.C.A., polis merkezine götürüldü.



Cumhuriyet savcısının talimatıyla 'kullanmak maksadıyla uyuşturucu satın almak' suçundan işlem yapılan G.Ş., H.D., H.A. ve O.B. serbest bırakıldı. B.Ö., N.A. ve N.C.A. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecek. - BURSA