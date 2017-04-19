Bursa'da Uyuşturucu Operasyonları

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri S.Y'nin Yıldırım ilçesinde ikamet eden N.Ö'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, S.Y. ve N.Ö'ye ait evlere operasyon düzenledi. N.Ö'nün evinde arama yapan ekipler 5 kilogram 314 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 410 lira ile 504 dolar ele geçirildi.



S.Y'nin iş yerinde yapılan aramalarda ise 338 gram esrar, 1 av tüfeği bulundu. Olayda iş yerinde bulunan F.S. de ekiplerce gözaltına alındı.



Öte yandan F.F. ve S.A'nın sokak satıcılarına uyuşturucu temin etitiğini belirleyen ekipler, şüphelilere ait otomobili il merkezinde durdurdu.



Araçta arama yapan ekipler farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve esrar ele geçirdi.



Operasyonlarda gözaltına alınan S.Y, N.Ö, F.S, F.F. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.