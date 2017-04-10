Bursa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'da, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa'da, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadri İlhan'ın kullandığı 16 BUP 92 plakalı traktör, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'ndeki dereden geçerken devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan Kadri İlhan, olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Tenzile İlhan 112 acil servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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