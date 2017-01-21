Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Orhangazi ilçesinde, kavşakta bekleyen otomobile hızla gelen aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Bursa istikametine giden Gürhan Demirsoy (30) idaresindeki 77 EN 938 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şehir içinden ana yola çıkmak için kavşakta bekleyen Ayhan Kocadere (38) yönetimindeki 10 DN 699 plakalı otomobile çarptı.



Kazada, sürücü Ayhan Kocadere ile oğlu Yiğit (11) ve diğer otomobilin sürücüsü Gürhan Demirsoy yaralandı. Otomobilde bulunan Aslı Kocadere ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.