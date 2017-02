Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Orhangazi-Bursa karayolunda Bursa istikametine seyreden Dursun C. (33) idaresindeki 61 RE 322 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ekrem C. (56) idaresindeki 41 TN 641 plakalı tıra arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle tırın arkasında yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü Dursun C, araçta sıkıştı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından kurtardı.



Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.